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  3. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, öğle saatlerinde Konya Ankara Karayolu TŞOF Kulu Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan F.Y. (33) idaresindeki 06 CDT 486 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada, otomobilde bulunan M.Ö.Y. (38), D.Y. (15) ve Derin Yılmaz (8) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarında Derin Yılmaz, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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