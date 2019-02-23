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  3. Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına uçtuğu tek taraflı kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına uçtuğu tek taraflı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Havran Büyükşapçı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ekrem Ş. idaresindeki 10 AAB 420 plakalı özel otomobil Edremit istikametine seyir halinde iken belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kazada, araç sürücüsü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler araçta yangına karşıda tedbir aldı. Kazayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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