Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı

Giresun'da kontrolden çıkan kamyonet markete girdi.

Kaza, Merkez Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet, marketin karşısındaki yokuştan indiği esnada kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde refüjü aşan kamyonet markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA