Kontrolden çıkan motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Onur Alakaş yaralandı, arkasında oturan arkadaşı Ali Yağcı yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Alakaş yönetimindeki 27 NL 785 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada yola savrulan sürücü Alakaş ile arkasında oturan Ali Yağcı yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali Yağcı doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Yağcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

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DHA