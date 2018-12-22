Kontrolden çıkan otomobil derenin korkuluklarına takıldı

Kuşadası'nda kontrolden çıkan bir özel otomobil dereye düşmek üzereyken korkuluklara takıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı tutulan İnönü Bulvarı, bariyerlerde asılı kalan otomobilin kurtarılmasından sonra normale döndü.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezindeki İnönü Bulvarı'ndan seyir halinde olan 35 HA 0007 plakalı özel bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Bulvarın ortasından geçen dereye uçmak üzere olan otomobil derenin kenarındaki korkuluklara takılı kaldı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat süreyle trafiğe kapalı kalan İnönü Bulvarı, kaza yapan otomobilin çekiciyle götürülmesi sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA