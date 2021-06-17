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  3. Kontrolden çıkan otomobil duraktaki yayaların arasına daldı: 2'si ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil duraktaki yayaların arasına daldı: 2'si ağır 5 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında durakta otobüs bekleyen yayalara otomobil çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil duraktaki yayaların arasına daldı: 2'si ağır 5 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Durakta bekleyen yayalara otomobil çarpması sonucunda yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken 5 kişi yaralandı.

 

YAYALARIN ARDINDAN AĞAÇA ÇARPARAK DURABİLDİ

32 yaşındaki Yalçın Ç. idaresindeki 16 AJY 248 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Acemler İstasyonu otobüs durağına girerek, önce durakta bekleyen yayalara ardından da bir ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil duraktaki yayaların arasına daldı: 2si ağır 5 yaralı

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada, Mustafa Oğur, Mune Mansur, Muha Tavvus ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kontrolden çıkan otomobil duraktaki yayaların arasına daldı: 2si ağır 5 yaralıKontrolden çıkan otomobil duraktaki yayaların arasına daldı: 2si ağır 5 yaralıKontrolden çıkan otomobil duraktaki yayaların arasına daldı: 2si ağır 5 yaralı

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