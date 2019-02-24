Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burhan Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Özkan yönetimindeki 19 EL 908 plakalı otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otomobil ardından bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Fadime Özkan yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından açıklama yapan ev sahibi Nihat Karaaslan, "Bugün hava şartları iyi olsaydı torunlarım bu bahçede oynuyor olacaktı ve kaza kurbanı olmamaları imkansızdı. Yaz günlerinde bu cadde üzerinde hız yapmaya ve yarış yapmaya gelen motosikletçiler, hız tutkunu gençler aşırı hız yaparak burada yaşayan insanlara korkulu anlar yaşatıyorlar. En azından caddenin belli noktalarına hız kesici kasisler yerleştirilirse daha uygun olur. Daha önce de bu cadde üzerinde ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazaları oldu. Geçtiğimiz sene de yan komşumuzun çatısı üzerine gece yarısı bir araç düştü ve sürücüsü ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ayrıca, yoğun araç trafiği olan Burhan Uludağ Caddesi üzerinde sürücü kursları için sürücü eğitim alanı ve sürücü sınav alanı olarak kullanılıyor. Sürücü eğitimi ve sınav alanı olarak daha uygun başka belirlenebilir. Bizim bu cadde üzerinde ikamet eden mahalle sakinleri olarak yetkililerden tek isteğimiz, Karayollarına bağlı olan bu cadde ile ilgili bizleri korkulu rüya görme korkusundan kurtaracak ve rahatlatacak çözüm üretmeleri" dedi.

Kaynak: İHA