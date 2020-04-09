Kontrolden çıkan otomobil su kanalına çarptı: 4 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çevre yolu bağlantı yolundan Saraycık kavşağı istikametine seyir halinde bulunan Fatih G. idaresindeki 11 AAJ 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA