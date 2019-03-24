Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana karayolu üzeri Kadirli kent girişinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Hasan Kederoğlu idaresindeki 80 AL 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Kederoğlu ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA