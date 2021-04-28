Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk yaşıyor! İşte Bürsin'in Erçel ile verdiği Instagram pozu!28 Nisan Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek?Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettilerPandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindiAv yasağının ardından balıkçılar ağ bakımına başladıAkıllardaki soru işaretlerine açıklık getirildi, İçişleri Bakanlığı ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ ile ilgili soruları yanıtladıBeşiktaş'ta kullanılmayan iki katlı binanın çatısı çöktüElektrik kesintisi İstanbul 28 Nisan 2021 Çarşamba AYEDAŞPark halindeki bisikleti çalan hırsız polisten kaçamadıKontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Türkeli-Çatalzeytin karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.

Mert Yalçın idaresindeki otomobil, Çatalzeytin istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Mert Yalçın ve otomobil içerisindeki Muhammet Özkaya yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT