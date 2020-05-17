Kontrolden çıkan tır denize uçtu, sürücü hafif yaralandı

Antalya'da virajda kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan tır sürücüsü A.E. hafif yaralandı. Tır parçalanırken, dorsede yüklü sebze ise denize saçıldı.

Kaza, D-400 yolunun Finike ile Demre arasındaki Çağıllı mevkisinde meydana geldi. A.E.'nin kullandığı 31 ACP 545 plakalı tır keskin virajda kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. 50 metreden denize uçan tır parçalanırken, kasasında yüklü biberler ise denize saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen A.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA