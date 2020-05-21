Kontrolden çıkan TIR devrildi, İzmir-Bursa karayolu trafiğe kapandı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada, İzmir-Bursa karayolunda ulaşım 1 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karacabey ilçesi İzmir-Bursa karayolunda meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan A.M.T. (30) yönetimindeki 59 KR 261 plakalı TIR, Çingençeşme mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği devrilerek yan yattı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR'ın karayoluna devrilmesi nedeniyle Balıkesir-Bursa istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen TIR'ın kaldırılması ile kazadan 1 saat sonra trafik akışı normale döndü. kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA