Kontrolden çıkan tır şarampole indi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasında dolgu malzemesi, taş ve mucur taşıyan N.Y. (55) idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole indi. Şarampolde toprağa saplanarak duran tırın sürücüsü başından yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA