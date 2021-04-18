Beslenme ve Diyet Uzmanı "Yapılan araştırmalar orucun bağışıklığı güçlendirdiğini ortaya koydu"Üreticilerin yüzü güldü! Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi işaretle tescillendiİş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndüKitlesel bağışıklığın önündeki engel için flaş tavsiye: Aşı olmayanlara para cezası verilsin!Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!Yabani hayvanlar objektiflere yansıdı! Yaban hayatı fotokapanla görüntülendiBaba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladıUzman isim açıkladı! İşte ramazan ayında reflüyü önlemenin yolları!Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan şiddet mağduru kadınlara yardım yaptıYıllara meydan okuyan lezzetler, 600 yıllık tarifleri tercüme ettirip 48 çeşit şerbet üretti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kontrolden çıkıp boş araziye girdi, ağaca çarparak durabildi

Kontrolden çıkıp boş araziye girdi, ağaca çarparak durabildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın boş arazideki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkıp boş araziye girdi, ağaca çarparak durabildi

Konya'nın Ereğli trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan hafif ticari aracın boş arazideki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BOŞ ARAZİYE GİRDİ

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ereğli ilçesi Hortu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinden Karapınar ilçesine yönüne seyir halinde olan Eren Ö. yönetimindeki 33 DL 363 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Boş bir araziye giren araç ağaca çarparak durabildi. Kazada aracın sürücüsü Eren Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kontrolden çıkıp boş araziye girdi, ağaca çarparak durabildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT