Kontrole giden hamile kadın kalp krizinden hayatını kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ilçesinde 2 aylık hamile kadın, kontrol için gittiği aile sağlığı merkezinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İmamoğlu'nun Fatih Mahallesi'nde oturan ve 3 ay önce evlendiği öğrenilen 2 aylık hamile Reyhan Demirel, iddiaya göre, rutin sağlık kontrolü için amcası ve bir yakını ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Aile Sağlığı Merkezine geldi. Muayene odası önünde sıra beklerken bir anda yere yığılan hamile kadına, merkezde bulunan doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Demirel'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan kalp masajıyla duran kalbi yeniden çalıştırılan Reyhan Demirel, ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Demirel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Reyhan Demirel'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Genç kadının cenazesinin yarın memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA