İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında "İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz" şeklindeki konuşmasından sonra internette kontrollü kısıtlama araştırılmaya başlandı. Peki kontrollü kısıtlama nedir? Ekrem İmamoğlu ne demek istedi? Tüm merak edilenler haberimzide.

KONTROLLÜ KISITLAMA NE DEMEK?

Kontrollü kısıtlama genel olarak, sokağa çıkma saatlerinin düzenlenmesi şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu düzenlemelerin şekli ve kapsamı ancak yapılacak çalışmalar ve açıklamalarla netlik kazanacak.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle, pek çok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 500'ü geçti.

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu "Biliyorum, bazılarınız iş için mecburen sokaklara çıkıyor. Bunun çözümü için de devletimizin hükümet yetkililerinin bir çabası olacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için, hükümetten; kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız" dedi.

Ekrem İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti, "Tekrar altını çizeyim; Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Gelecek günler için, halka moral verici konuşmalar yapmak doğrudur, güzeldir. Ancak bugün gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı ne yazık ki aşikar. Onun için bu konuda çok kararlı, radikal kararlar almalıyız. Ne yazık ki bu işler, sadece lafla da olmuyor. Elbette dua edeceğiz; ama sadece dua ederek de gelecek günlere ne yazık ki bu şehri ve bu ülkeyi hazırlayamayız.

Eğer bu salgın kriziyle dünyada önemli değişikler olacaksa, o günün dünyasının da kriz günlerinin de doğru adımları atan süreçleri yöneten ülkeler, bu sürecin geleceğinde doğru noktalarda olacaklardır. O yüzden bir kez daha seslenmek isterim ki; korkmadan, "ama, fakat" demeden bugün radikal bazı kararların alınması toplum sağlığımız, sağlık personeli sağlığımız, toplum moralimiz ve psikolojimiz açısından son derece önemlidir. Söz konusu insan hayatı ve toplumsal psikoloji ise, ekonomik beklentiler biraz daha sırasını beklemelidir. Buna göre adımlar atmalıyız" diye konuştu.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ile ilgili son durumu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 59 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam hasta sayısının ise 2.433 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımında "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor: Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar