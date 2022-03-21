Kontrolör (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kontrolör (Petrol Rafinesi) görev tanımı nedir, Kontrolör (Petrol Rafinesi) ne iş yapar, Kontrolör (Petrol Rafinesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kontrolör (Petrol Rafinesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kontrolör (Petrol Rafinesi) Tanımı;

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Kontrolör (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kontrolör (Petrol Rafinesi) Maaşları

Kontrolör (Petrol Rafinesi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kontrolör (Petrol Rafinesi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kontrolör (Petrol Rafinesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.04

Meslek Adı :

Kontrolör (Petrol Rafinesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol rafinerisinde işleme ve petrol kimya ünitelerinin, ısı, basınç, akış hızı ve tank seviyelerini ayarlamada kullanılan kontrol tablosunu çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kontrolör (Petrol Rafinesi) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirli şartların sağlanıp sağlanmadığını tespit etmek üzere göstergeleri inceleyip kayıtları tutmak,

b) Akış hızını, ısıyı, basıncı, vakumu, katalizörü ve diğer muamele şartlarını düzenlemek üzere kontrol tablosu üzerindeki düğmeleri, valfları ve şalterleri ayarlamak,

c) Teçhizattaki arızaları, imbik Operatörü (Petrol Rafinesi) (8155.02)?a bildirir

d) Mamullerin, kimyasal özelliklerini ve renklerini teste tabi tutabilir ve analiz yapılmak üzere laboratuara örnek gönderebilir. Belirli tip bir ünitenin çalıştırılmasında veya belirli bir işlemin yapılmasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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