Kontuar ne demek, TDK'ya göre Kontuar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kontuar ne demek? Kontuar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kontuar kelimesi. Peki kontuar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kontuar nedir, kontuar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONTUAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kontuar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kontuar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kontuar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara ve hava yolları ulaşımında bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı tezgâh veya bölüm

- Bir ülkenin başka bir ülkedeki ticaret acentesi

