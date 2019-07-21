Konukoğlu, Anadolu’nun en etkin iş insanı

Ekonomi dünyasının saygın yayın organlarından Ekonomist'in yedinci kez düzenlediği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırması sonuçları yayımlandı.

Ekonomist dergisinde yer alan araştırma sonuçlarına göre, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yedinci kez listenin birinci sırasında, Anadolu'nun En Etkin İş İnsanı olarak açıklandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentler baz alınarak oluşturulan listede, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu sekizinci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 16'ıncı sırada bulunuyor.

Sibel Atik'in hazırladığı haberde, "İş dünyasının Anadolu'dan çıkan önderlerini sıraladığımız "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasının 2019 sonuçları belli oldu. Her biri bulundukları kentlerde şirketleriyle ciddi istihdam sağlıyor, vergi rekoru kırıyor ve yaptıkları sosyal yatırımlarla bölge ekonomisine güç veriyor" denildi.

Zirve değişmedi

Anadolu'ya yön veren 50 ismin yer aldığı listemizin zirvesi bu yıl da değişmedi. Gaziantep'ten doğan SANKO Holding'in onursal başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yine listemizin zirvesinde yer aldı" denilen haberde, aldığı kararlarla bir devin doğmasına öncülük eden Abdulkadir Konukoğlu'nun, Anadolu'da sanayileşmenin öncü ismi olduğuna vurgu yapılıyor.

Abdulkadir Konukoğlu

Haberde, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile ilgili olarak, "Bu Yıl da Zirveden İnmedi" başlığı altında şu değerlendirmeye yer verildi:

"Anadolu'nun en hatırı sayılır isimlerinden biri olan Abdulkadir Konukoğlu, hazırladığımız listenin yine zirvesinde yer aldı. Anadolu'da sanayileşmenin önderlerinden olan Abdulkadir Konukoğlu, 1963 yılında iş hayatına atıldı. 1974 yılında ise genel müdürlük görevini üstlendi. Babası Sani Konukoğlu'nun vefatı sonrasında 1994 yılında SANKO Grubu şirketlerinde başkanlık görevini üstlendi.

Grubu 1996 yılında SANKO Holding çatısı altında yapılandıran Konukoğlu, grubun merkezini ise hep Gaziantep'te tuttu. Aldığı kararlarla bir devin doğmasına öncülük eden Konukoğlu, 20 yıl başkanlık yaptığı SANKO Holding'teki görevini 2014 yılında kardeşi Zeki Konukoğlu'na devretti. 2018 yılında 8 milyar TL ciroya ulaşan grubun onursal başkanı olan Konukoğlu, ağırlıklı mesaisini ve eğitim ve STK'lara harcıyor."

Zeki Konukoğlu

Haberde, SANKO'da geçerli 65 yaş uygulaması kapsamında yönetim kurulu başkanlığı görevini 2020 Ocak ayında kardeşi Adil Sani Konukoğlu'na devretmeye hazırlanan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'nun, gruba zorlu bir dönemde kaptanlık yaptığına dikkat çekildi.

Tekstil, enerji ve çimento gibi ana işlerle 14 bin kişilik istihdama ve 8 milyar TL ciroya ulaşan grupta her yıl ortalama 100 milyon doların üzerine yatırıma yön veren ve bu yıl sonunda görev süresi dolacak olan Konukoğlu'nun, emeklilik planına ilişkin şu sözleri paylaşıldı, "Ocak ayında görevi kardeşim Adil Bey'e teslim edeceğim. 65 yaşında emekli olunmasıyla günlük stres üzerimizden kalkıyor. Bu süreçte çalışma saatlerini azaltıp, haftanın bir gününü, mesela çarşambayı hobilerime ayıracağım. Çalışmayı çok seviyorum. Bu süreçte vakıf üniversitemizin yönetimine vakit ayıracağım"

Adil Sani Konukoğlu

Haberde, Gaziantep Sanayi Odası'nda geçen dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten, bu dönemde meclis başkanlığını üstlenen Adil Sani Konukoğlu'nun, altı ay sonra SANKO'nun başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlandığının altı çizildi.

"Önümüzdeki yıla hazırlanan Adil Sani Konukoğlu da ağabeyi Abdulkadir Konukoğlu gibi grubu Gaziantep'ten yönetecek" denilen haberde, özetle şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Grubun bu süreçte yeni işlere girmesi beklenmiyor. Aile bildiği işlerde büyüme vizyonuna sahip. Rüzgar ve jeotermal alanlarında planlanan 300 milyon dolar civarında yatırıma yön verecek olan Konukoğlu'nun grup için hızlı değil temkinli ve emin adımlarla büyüme stratejisi izlemesi bekleniyor. Adil Sani Konukoğlu, bu yıl Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün de başkanlığını yürütmeye devam ediyor"

Kaynak: İHA