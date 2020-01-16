Konuralp’te tarih gün yüzüne çıkıyor

Batı Karadeniz'in antik kenti Konuralp'te 3 yılda tamamlanacak olan kazı çalışmaları için ilk kazma vuruldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Burası Göbeklitepe gibi Türkiye'nin gündemine oturacak" dedi.

Düzce'nin Konuralp'te bulunan amfi tiyatro ve çevresindeki tarihin gün yüzüne çıkarılması için Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Faruk Özlü ilk kazmayı vurarak çalışmaya start verdi. Kazı alanında bir konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilk etapta alanda 20 belediye işçisinin çalışacağını, bu sayının ilerleyen zamanlarda 100'e çıkartılacağın belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız Konuralp'i 12 ay kazı yapılabilecek yerler arasına aldı. Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın ziyaretleri sırasında bu konuyu konuştuk. Valimizde Ankara'da temaslarda bulundu. Burası 12 ay kazı yapılabilecek bir bölge olacak. Biz Düzce Belediyesi olarak bu işe ciddi katkılar sunuyoruz. Bu bölgeye kazıda çalışmak için 20 kişilik işçi kadrosu ayırıyoruz. Bu sayı ilerleyen zamanlarda 100'e çıkacak" dedi.

Alanda ziyaretçilerin ağırlanabileceği bir çadır da kurulacağını kaydeden Başkan Özlü, "Burada bir çadır kuracağız ve ikramlarda bulunacağız. Gelenler bu çadırda çay kahve içip dinlenecekler. Zaman zaman da Konuralp pilavı ikram edeceğiz. Burası Göbeklitepe gibi Türkiye'nin gündemine oturacak bir yer. Burada yapacağımız kazılarla 3 yıl içerisine antik tiyatro kazısı tamamlanmış restore edilmiş bir alan haline gelecek. Düzce Belediyesi bütün imkanlarını buraya ayıracak. Tüm Türkiye'yi ve Düzcelileri bu kazılara destek olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

"Konurlap'in cazibesini arttıracağız"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ise Konuralp'in tarihi önemine vurgu yaparak, "Konuralp bizim için önemli. Düzce'nin 1323 tarihinde Orhan Gazi'nin uçbeyi Konuralp Gazi'nin fethinin üzerinden 697 yıl geçti. Bölgenin bizim için ayrı bir önemi var. Konuralp Gazi'nin türbesi burada. Roma tiyatrosunda kazıya başlandı. Kazı Bakanlık desteği ile Düzce Valiliği, Belediye, Ticaret Odası ve Düzce Üniversitesi'nin koordinesinde devam edecek. Her yıl 2 ay süren ve çok yol alamadığımız çalışma tarzından vazgeçildi. Konuralp'in cazibesini arttırma niyetliyiz. Bakanımızla mütalaalarımızı yapıyoruz. Eski Konuralp evlerinin restorasyonu yapılacak. Dış yüzeylerine başladık. Karadeniz havzası hibesi ile bu çalışma yapılıyor. Ancak başlangıç niteliğinde. Buraya yoğunlaşmak suretiyle inşallah Konuralp'i hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Açıklamaların ardından protokol üyeleri tarafından kazı alanda ilk kazmanın vurulması ile 3 yıl sürecek çalışma başlatılmış oldu.

Kaynak: İHA