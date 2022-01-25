Konuşanlar programında bir rezalet daha! Normalmiş gibi utanmadan anlattılar! Sosyal medyada tepki yağdı! "Bunlar nasıl hayatlar?"

YouTube'da kendi kanalında yaptığı Konuşanlar programıyla takipçiye kavuşan ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna geçen ve programa orada devam eden Hasan Can Kaya'yı seven kadar sevmeyen de çoğunlukta.

Çoğu kez yapılan bel altı mizahlarla eleştirilen ve RTÜK'ün ceza kestiği Konuşanlar programında yaşanan son olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

NİKAH ŞAHİDİYLE EVLENDİ

Programı izlemeye gelen bir çiftin mikrofonu alıp nasıl tanıştıklarını anlatması üzerine izleyici kahkahalarla dinlerken sosyal medyaya düşen bu olay oldukça tepki gördü. Nikah şahidiyle evlendiğini söyleyen adamın pişkin tavırları insanları adeta çıldırttı. Evliyken doğum günlerinde çiçek gönderdiğini söyleyen adama sevgilisi, "Ben de teşekkür ederim kardeşim' dedim" şeklinde yanıt vermesi izleyenleri hayrete düşürürken Hasan Can Kaya'nın, "Mükemmel ilişkiler" demesi dikkat çekti.

İşte gelen Tepkiler;