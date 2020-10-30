Konuşmak istemediği eski eşi yüzünden camide kendini astı!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 35 yaşındaki Ertan S. isimli kişi, yolda karşılaştığı eski eşi kendisiyle konuşmak istemeyince evinden ip alarak gittiği bir camide avizeye bağladığı iple kendini astı. Cami görevlilerinin durumu fark etmesiyle adamın cesedi morga kaldırılırken kişinin ise geride bir not bıraktığı görüldü.
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30 Ekim 2020 Cuma 11:01
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