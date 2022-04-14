Konut, araç ve ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! En düşük faizli oranları belirlendi! Üç büyük banka 50,100,150,200 bin TL kredi veriyor Ev, araba veya işleri için kredi çekecek olan vatandaşların ilk adresi daha uygun faiz oranları ile kredi veren bankalar oluyor. Bizlerde 50 bin ile 200 bin TL arasında en uygun faiz oranıyla 24-120 ay vadeli seçenekler sunan kredi seçeneklerine haberimizde yer verdik...

1 17 Yüksek enflasyon ve yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle acil nakit ihtiyacı olan veyahut ev, araba ve kişisel işleri için nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşların ilk adresleri bankalar oluyor.