Konut, araç ve ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! En düşük faizli oranları belirlendi! Üç büyük banka 50,100,150,200 bin TL kredi veriyor
Konut, araç ve ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! En düşük faizli oranları belirlendi! Üç büyük banka 50,100,150,200 bin TL kredi veriyor
Ev, araba veya işleri için kredi çekecek olan vatandaşların ilk adresi daha uygun faiz oranları ile kredi veren bankalar oluyor. Bizlerde 50 bin ile 200 bin TL arasında en uygun faiz oranıyla 24-120 ay vadeli seçenekler sunan kredi seçeneklerine haberimizde yer verdik...