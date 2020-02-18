Konut fiyat endeksi Aralık’ta yüzde 1,41 arttı

Konut fiyat endeksi, Aralık ayında yıllık yüzde 9,92, aylık yüzde 1,41 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Aralık ayı "Konut Fiyat Endeksi" (KFE) verisini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 oranında artarak 118,75 seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,92 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 1,71 oranında azaldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,71 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,26, 1,43 ve 1,59 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,70, 10,13 ve 10,26 oranlarında artış gösterdi.

Kaynak: İHA