Konut fiyatları talebi düşürdü! Arsa fiyatları rekor seviyeye ulaştı!

Konut fiyatlarının artmasıyla birlikte, vatandaşın konut almaya yönelik talebi düştü. Ev almak isteyenler arsayı tercih etti. Bu nedenle arsa fiyatlarında yüzde 78 artış görüldü.

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Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle düşük bütçelerle alternatif yatırım arayışı birçok kişiyi arsa alımına yönlendirdi. Pandemi ile birlikte artan müstakil konut talebi de bu talep artışında etkili oldu.

Konut fiyatları talebi düşürdü! Arsa fiyatları rekor seviyeye ulaştı!

YÜKSEK TALEP FİYATLARI ARTIRDI

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, ülke genelinde yapılan konut dışı gayrimenkul satışı (arsa, ofis, dükkan) konut satışını da aşar hale geldi. Yüksek taleple birlikte fiyatlar da arttı. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye çapında konut imarlı arsalardaki son 1 yıldaki değer değişimi yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Konut fiyatları talebi düşürdü! Arsa fiyatları rekor seviyeye ulaştı!

ARSA FİYATLARI YÜZDE 78 ARTTI

Türkiye’de ortalama konut imarlı arsa metrekare fiyatı bin 328 TL olurken, ortalama konut imarlı arsa fiyatı 741 bin 24 TL’ye yükseldi. Arsa fiyatları en yüksek olan iller ise İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. İstanbul’da konut imarlı arsalar için ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 919 TL, İzmir’de 2 bin 457 TL, Antalya ise 2 bin 361 TL olarak hesaplandı.

Konut fiyatları talebi düşürdü! Arsa fiyatları rekor seviyeye ulaştı!

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