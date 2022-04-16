Konut Hizmetleri Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konut Hizmetleri Görevlisi görev tanımı nedir, Konut Hizmetleri Görevlisi ne iş yapar, Konut Hizmetleri Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konut Hizmetleri Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konut Hizmetleri Görevlisi Tanımı;

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Konut Hizmetleri Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Konut Hizmetleri Görevlisi Maaşları

Konut Hizmetleri Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Konut Hizmetleri Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konut Hizmetleri Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5153.06

Meslek Adı :

Konut Hizmetleri Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görevli olduğu konuta ait ortak kullanım alanlarının bakımı ve temizlik işlerini yapan, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili küçük arızaları tespit edip gideren ve konut sakinlerinin siparişlerini temin eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konut Hizmetleri Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Konuta ait ortak kullanım alanlarının (merdiven, koridor, asansör kabini, vb.) temizliğini yapmak,

b) Belirli aralıklarla bahçe ve konut çevresinin genel temizliğini yapmak,

c) Giriş merdiveni ve yolunda biriken karları temizleyerek buzlanmayı önlemek,

d) Yöneticiden aldığı talimat doğrultusunda kaloriferi yakmak, ısısını ayarlamak ve belirlenen saatlerde söndürmek,

e) Kalorifer kazanında bir sorun olması durumunda yöneticiyi bilgilendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

f) Kalorifer kazanı ve bulunduğu alanın genel temizliğini yapmak,

g) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

h) Uygun güvenlik tedbirlerini alarak konutun güvenliğini sağlamak,

i) Konut sakinlerinin istekleri doğrultusunda siparişlerini temin etmek ve dağıtmak,

j) Konut sakinlerinin poşetle kapı önüne bıraktıkları çöpleri yönetimce belirlenen saatte toplamak,

k) Yönetici tarafından hazırlanan duyuru ve ilanları konut sakinlerine dağıtmak ve panolara asmak,

l) Bahçedeki ağaç, çim, çiçek ve fidelerinin bakım ve sulama işlerini mevsim şartlarına göre yapmak,

m) Konutların ve ortak kullanım alanlarının basit elektrik (zil, kapı otomatiği, ampul, fiş, priz, duy, telefon tesisatı) arızalarını gidermek,

n) Tamir edilemeyen elektrik arızaları hakkında ilgilileri bilgilendirmek,

o) Konutların ve ortak kullanım alanlarının atık ve temiz su tesisatlarıyla ilgili basit arızaları gidermek,

p) Tamir edilemeyen atık ve temiz su arızaları hakkında ilgilileri bilgilendirmek,

q) Konutların ve ortak kullanım alanlarının seramik vitrifiye (lavabo, eviye, klozet, helâ taşı) montaj ve tamirini yapmak,

r) Tamir edilemeyen seramik vitrifiye arızaları hakkında ilgilileri bilgilendirmek,

s) Konutların ve ortak kullanı

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