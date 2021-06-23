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  3. Konut Kredisi Faiz Oranları | 23 Haziran2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

Konut Kredisi Faiz Oranları | 23 Haziran2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları 2021 merak ediliyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar haziran ayında kredi faiz oranlarını yeniledi. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların 23 Haziran2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları bilgisini aktardık.. İşte 23 Haziran 2021 banka banka faiz oranları...

Konut Kredisi Faiz Oranları | 23 Haziran2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle bankalarda ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeler yapıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları bilgisini aktardık.. İşte 23 Haziran 2021 banka banka faiz oranları...

Konut Kredisi Faiz Oranları | 23 Haziran2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den 

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Konut Kredisi Faiz Oranları | 23 Haziran2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den 

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37’den başlamaktadır.

Konut Kredisi Faiz Oranları | 23 Haziran2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58’den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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