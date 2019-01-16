Konut satışlarında düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2018 yılındaki yıllık toplam konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; 2018 Aralık ayında bin 891 konut satışı ile yıllık toplam satışlar geçen yıla göre yüzde 10,1 azalarak 2018 yılında Eskişehir'de toplam 22 bin 454 adet konut satıldı. Eskişehir'deki konut satışlarında 2018 yılında konutların 10 bin 168 adedi ilk defa (ilk el satış), 12 bin 286 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda ciddi azalma

Eskişehir'de satışı yapılan 22 bin 454 konuttan ipotekli satışlar 2017 yılına göre yüzde 43,7 oranında azalarak 4 bin 771 adet, diğer satışlar ise yüzde 7,1 oranında artarak 17 bin 683 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 4 bin 771 konutun 2 bin 74 adedi ilk satış, 2 bin 697 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut, satış sonucu el değiştirdi.

Kaynak: İHA