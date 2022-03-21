Konverter Operatör Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konverter Operatör Sorumlusu görev tanımı nedir, Konverter Operatör Sorumlusu ne iş yapar, Konverter Operatör Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konverter Operatör Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konverter Operatör Sorumlusu Tanımı;

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Konverter Operatör Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Konverter Operatör Sorumlusu Maaşları

Konverter Operatör Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Konverter Operatör Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konverter Operatör Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.05

Mesl3ek Adı :

Konverter Operatör Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, konverterde döküm öncesi ve döküm sırasında gereken işlemleri yapan ve yaptıran, konverter yüklemesi ile ilgili sıvı metal, hurda, cüruf yapıcı malzeme miktarlarını tespit ederek hazırlayan veya hazırlatan, üflenecek oksijen miktarlarını belirleyen, döküm anında kullanılacak alaşım ve cüruf yapıcı malzemelerin miktarlarını hesaplayarak hazırlanmasını sağlayan, yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutan, iş organizasyonu gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konverter Operatör Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Konverterle ilgili işleri yapmak

f) Potadan sıvı metalin cürufunu almak g) Hurda ve sıvı metali konverter yüklemesine hazırlatmak

h) Çelik yapmak

i) Döküm öncesi işlem programını çıkarmak ve yapılmasını sağlamak

j) Fırın taşmalarında temizlik yapmak

k) Transfer arabası raylarını temizlemek

l) Döküm sırasında pota içini talimatlara göre kontrol etmek

m) Yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutmak

n) Tesislerin sürekli olarak çalışabilirliğini sağlamak

o) Fırın ve pota katkı malzemelerini silolara çekilmesini sağlamak

p) İş organizasyonu yapmak

q) Gereken idari işleri tamamlamak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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