Konverter Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konverter Operatörü görev tanımı nedir, Konverter Operatörü ne iş yapar, Konverter Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konverter Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konverter Operatörü Tanımı;

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Konverter Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Konverter Operatörü Maaşları

Konverter Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Konverter Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konverter Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.06

Meslek Adı :

Konverter Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, konverterle ilgili işleri yapan, hazırlanan sıvı metal, hurda, alaşım ve cüruf yapıcı malzemelerin yüklenmesi işlemlerini uygulayan, sıcak sıvı metal potasından sıvı metalin cürufunu çeken, yardımcı tesis ve ekipmanın çalışır durumda olmasını sağlayan, konverterde döküm öncesi ve döküm sırasında gereken işleri icra eden ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konverter Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Konverterle ilgili işleri yapmak

f) Potadan sıvı metalin cürufunu almak

g) Hurda ve sıvı metali konverter yüklemesine hazırlamak

h) Döküm öncesi işlemleri yapmak

h) Fırın taşmalarında temizlik yapmak

i) Transfer arabası raylarını temizlemek

j) Döküm sırasında pota içini talimatlara göre kontrol etmek

k) Yardımcı tesis ve ekipmanı işletmede tutmak

l) Tesislerin sürekli olarak çalışabilirliğini sağlamak

m) Fırın ve pota katkı malzemelerini silolara çekmek

n) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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