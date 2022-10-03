Konveyör Bant Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konveyör Bant Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Konveyör Bant Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Konveyör Bant Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konveyör Bant Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konveyör Bant Bakım Onarımcısı Tanımı;

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Konveyör Bant Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Konveyör Bant Bakım Onarımcısı Maaşları

Konveyör Bant Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Konveyör Bant Bakım Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konveyör Bant Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.25

Meslek Adı :

Konveyör Bant Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bantlı konveyörlerin montaj, demontaj ve bakım onarım işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konveyör Bant Bakım Onarımcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bantlı konveyörlere (Taşıyıcı) yeni bir bant çekilecek ise bant uçlarını kesmek,

b) Bant uçlarının üstüste getirilecek noktalarının temizliğini yapmak, c)Vulkanize yapışkanlarını sürmek,

d) Bantları pres altına vermek,

e) Bantları sıcak prese verip üst üste gelecek şekilde yapıştırılmasını sağlamak,

f) Eski çalışan bandın kopan ya da yırtılan yerlerinin düzeltme işlemlerini yapmak, g) Bandın kopan yerlerini birbirine bağlamak,

h) Bandın çalıştırılmasını sağlamak,

ı) Bantta sağa sola kayma var ise çekerek yapmak,

j) Gerdirme vidalarının ayarını yaparak bandın gerginliğini ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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