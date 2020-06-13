Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül 2021’de yapılacak

Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 10-19 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olmasından mutluluk duyduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu önemli organizasyonun Konyamıza kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu ile oyunların tarihine ilişkin istişarelerde bulundu. Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle ertelenen uluslararası, kıtasal ve bölgesel spor organizasyonlarının tarihleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen toplantıda, 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da organize edilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle, 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 4 yılda bir organize edilen İslami Dayanışma Oyunlarının beşincisine 2021 yılında ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve hazırlıkların devam ettiğini belirterek, alınan yeni karardan memnun olduklarını dile getirdi. Başkan Altay, "Bu önemli organizasyonda sporun barış, kardeşlik ve hoşgörü olduğunu Konyamızdan tüm dünyaya göstermiş olacağız. Organizasyonun şehrimizde yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Yine, bu konuda büyük emek harcayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Konyamızda düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize, ülkemize ve dünya spor camiasına bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA