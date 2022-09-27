Konya - Aksaray kara yolunda feci kaza! Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza Konya Aksaray Karayolunun 80. kilometresinde meydana geldi.

Saat 15.30 sıralarında Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Alaaddin Kılınç hakimiyetindeki 23 ABP 138 plakalı araç, Kılınç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede araç sürücüsü Alaaddin Kılınç ile araçta yolcu olarak bulunan Nurten Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.