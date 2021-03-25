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Konya Akşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Akşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Konya Akşehir nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Konya Akşehir nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Konya Akşehir nüfusunun 93 bin 998 olduğu açıklandı. Haberimizde  Konya Akşehir yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Konya Akşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Akşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Akşehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Akşehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Akşehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akşehir ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde  2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 985 (km²) si Akşehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Akşehir nüfusu 93 bin 998 kişidir.

Konya Akşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Akşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Akşehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

93 bin 998 kişidir.

Konya Akşehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  1,2 olarak gerçekleşmiştir.

Konya Akşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Akşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Akşehir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  31,420855      Enlem :  31,420855

Akşehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Akşehir ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Akşehir ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akşehir ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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