Konya Beyşehir TOKİ kura sonuçları 10 Şubat 2022 | 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı

Konya Beyşehir TOKİ kura sonuçları 2022 konu başlığı meraklısı tarafından araştırılıyor. TOKİ Konya Beyşehir konut projesi kapsamında 51 adet 2+1 ve 3+1 konut için çekilişlerin tamamlanmasının hemen ardından 9 Şubat TOKİ sonuçları araştırılmaya başlandı. Haberimizde merak edilen isim listesinin detaylarına yer verdik. İşte TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları tam liste...

KONYA BEYŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI 2022

TOKİ tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; Konya'nın Beyşehir ilçesi Küçükavşar Mahallesi'nde bulunan konut projesinde 31 adet 2+1 konut, 20 adet 3+1 konut satışa çıkarıldı.

TOKİ, 24 Ocak itibariyle başvuruları almaya başlayıp, 28 Ocak 2022 tarihinde son verdi.

TOKİ'nin Konya'da satılacak olan konutları için fiyatlar da biçildi. Buna göre 2+1 konutlar için 185 Bin TL ile 234 Bin TL, 3+1 konutlar için 222 Bin TL ile 271 Bin TL arasında fiyat çıkartıldı.

TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TOKİ KONYA BEYŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ UCUZ KONUT HANGİ İLLERDE?

1.380 konut ve işyeri satışa çıkaracağını açıklayan TOKİ, piyasa değerinin altındaki satışa çıkarılacak olan konutların bulunduğu il ve ilçeleri sıraladı. Yapılan açıklamaya göre;

Adana Yüreğir 3 iş yeri Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor

Afyonkarahisar Dinar 1 iş yeri Fiyat 245 bin TL

Amasya Suluova- Merzifon 1 iş yeri + 1 konut Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor

Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli 18 iş yeri ve konut Fiyatlar 91 bin TL'den başlıyor

Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli-Güdül-Haymana-Gölbaşı-Yenimahalle 38 iş yeri ve konut Fiyatlar 64 bin TL'den başlıyor

Balıkesir 6 iş yeri ve konut Fiyatlar 102 bin TL'den başlıyor

Bilecik- Pazaryeri- Osmaneli 2 konut Fiyatlar 185 bin TL'den başlıyor

Bingöl-Adaklı 1 konut Fiyat 178 bin TL'den başlıyor

Bitlis - Merkez 4 iş yeri Fiyat 56 bin TL'den başlıyor

Bolu Mengen-Seben 5 iş yeri + konut Fiyat 140 bin TL'den başlıyor

Burdur Gölhisar 1 iş yeri + konut Fiyat 117 bin TL'den başlıyor

Bursa Orhangazi 2 konut Fiyat 194 bin TL'den başlıyor

Çorum Merkez-Dodurga 8 konut Fiyat 71 bin TL'den başlıyor

Denizli Merkezefendi 1 konut Fiyat 185 bin TL'den başlıyor

Diyarbakır Kayapınar 1 konut Fiyat 232 bin TL'den başlıyor

Elazığ Merkez 15 iş yeri Fiyat 585 bin TL'den başlıyor

Erzincan Refahiye - Çukurkuyu - Tercan 20 konut Fiyat 157 bin TL'den başlıyor

Erzurum Ilıca - Aşkale 13 konut Fiyat 118 bin TL'den başlıyor

Eskişehir Tepebaşı 1 konut Fiyat 163 bin TL'den başlıyor

Gaziantep Şehitkamil 2 iş yeri Fiyat 195 bin TL'den başlıyor

İzmir Karabağlar - Tire - Torbalı - Kemalpaşa 554 konut Fiyat 230 bin TL'den başlıyor

Karabük Merkez 1 konut Fiyat 252 bin TL'den başlıyor

Karaman Merkez 6 iş yeri Fiyat 70 bin TL'den başlıyor

Kars Sarıkamış 3 iş yeri Fiyat 75 bin TL'den başlıyor

Kayseri Merkez 1 iş yeri Fiyat 170 bin TL'den başlıyor

Kırklareli Merkez 1 konut Fiyat 191 bin TL'den başlıyor

Kırşehir Merkez - Kaman 3 konut + iş yeri Fiyat 155 bin TL'den başlıyor

Konya Meram - Karapınar 19 konut + İş yeri Fiyat 138 bin TL'den başlıyor

Kütahya İnköy - Altıntaş - Dumlupınar 4 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor

Malatya Darende - Merkez 2 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor

Manisa Kırkağaç 3 konut Fiyat 183 bin TL'den başlıyor

Muş Merkez 258 konut Fiyat 193 bin TL'den başlıyor

Niğde Bor - Efendiney - Merkez - Altunhisar 6 iş yeri ve konut Fiyat 105 bin TL'den başlıyor

Ordu Merkez - 1 konut Fiyat 228 bin TL'den başlıyor

Şanlıurfa Akçakale 265 konut Fiyat 198 bin TL'den başlıyor

Tekirdağ Merkez 3 konut Fiyat 136 bin TL'den başlıyor

Tokat Merkez 1 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor

Trabzon Yomra - Araklı 20 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor

Uşak Merkez ve Karahanlı 3 konut ve iş yeri Fiyat 184 bin TL'den başlıyor

Van Erçiş 58 iş yeri Fiyat 224 bin TL'den başlıyor

Yozgat Bogazlıyan 1 konut Fiyat 137 bin TL'den başlıyor

Zonguldak Merkez 1 iş yeri Fiyat 140 bin TL'den başlıyor

TOKİ UCUZ KONUT KAÇ TAKSİTLE SATILIYOR?

TOKİ'nin satışa çıkardığı ev ve iş yerlerinin kaç taksitle satılacağı belli oldu. Alınan bilgilere göre yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle alınabilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMAYA SUNULACAK KONUT VE İŞ YERLERİNİN BULUNDUĞU İLLER

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilir.

Öte yandan, Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilir.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar söz konusu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilebilecek.

Konuyla ilgili detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek