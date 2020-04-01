Konya Beyşehir'deki 1 mahallede koronavirüs şüphesi (2)

ESENCE MAHALLESİ KARANTİNA ALTINA ALINDI

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi, il dışından gelen 2 kişiye yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Jandarmanın giriş-çıkışlara kapattığı mahallede yaşayanların sokağa çıkmalarına da izin verilmiyor.Belediye ekipleri mahallede geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması yaparken Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, koronavirüsle mücadele konusunda gerekti tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. İstanbul'dan eskiden köy statüsünde olan Esence Mahallesi'nin, memleketleri olduğu için gelen 2 kişinin koronavirüs sonuçlarının pozitif çıkması üzerine karantina altına alındığını anlatan Bayındır, "'Paniğe kapılacak bir durum yok. Sadece vatandaşlarımızı dışarıya çıkarmamaya çalışıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız mahallelerimiz de dahil toplumun ortak kullandığı yerlerde devam ediyor'" dedi.

Bayındır, Beyşehir'e il dışından gelen kişilerin tedbir amaçlı sağlık taraması yaptırması veya 14 gün kendilerini karantina altında tutmaları gerektiğini söyledi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir de mahalledeki bin 500 kişinin sağlık taramasının yapıldığını, koronovirüs testi sonucu pozitif çıkan 2 kişi ile temas kuran 60 kişinin takibe alındığını belirtti.

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Kaynak: DHA