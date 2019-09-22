Konya Bilim Merkezi TEKNOFEST’in yıldızlarından oldu

Dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST'e katılan Konya Bilim Merkezi, Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlesine katkı sağlayacak bilimsel etkinlikler gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gören stantta, TÜBİTAK ile birlikte uzay gemisi, model uçak ve robotları tanıtıp çeşitli başlıklarda atölye faaliyetleri gerçekleştiren Konya Bilim Merkezi, motor becerilerin geliştirilmesi için yaptığı bilimsel deney düzeneklerini katılımcılara tanıtarak kullanmalarını sağladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen ve 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'in dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nin de TEKNOFEST'te yerini aldığını kaydeden Başkan Altay, özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği stantta uzay gemileri, model uçaklar ve robotların tanıtıldığını, çocukların hafızalarında iz bırakacak etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı. Başkan Altay, Konya olarak Milli Teknoloji hamlesine desteklerinin artarak devam edeceğini dile getirdi. Konya Bilim Merkezi, TEKNOFEST'te TÜBİTAK ile birlikte uzay gemisi, model uçak ve robotları tanıtıp çeşitli başlıklarda atölye faaliyetleri gerçekleştirirken, Konya Bilim Merkezi tarafından üretilen ve motor becerilerin geliştirilmesi için yapılan Dikkat Testi Cihazı, ülkemizin Sıfır Atık Projesinde farkındalık oluşturmak için üretilen Su Tüketimi Sergi Düzeneği ve çeşitli bilimsel deney düzenekleri katılımcılara tanıtılarak kullanmaları sağlandı. Konya Bilim Merkezi, festival alanında en çok dikkat çeken stant ve etkinlikleriyle takdir topladı.

Kaynak: İHA