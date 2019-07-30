Konya - Bosna Hersek kardeşliği büyüyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.

TDBB Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna-Hersek'te çeşitli temaslarda bulundu. Program kapsamında Bosna-Hersek Kurucu Lideri Aliya İzzetbegovic'in oğlu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'i ziyaret eden Başkan Altay daha sonra Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek'in güçlü dostluğu bağlamında Bosna-Hersek genelinde TDBB tarafından uygulanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Altay, dost iki ülkenin geçmişe dayanan köklü bağları bulunduğunu, bu bağları daha güçlendirmek için TDBB olarak çalışmaların süreceğini söyledi. Bakir İzetbegovic ve Sefik Dzaferoviç de TDBB, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya belediyelerinin Bosna Hersek'teki yerel topluluklara verdiği destekten dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti. Başkan Altay, Bosna-Hersek temasları kapsamında Stari Grad ve Novi Grad Belediye Başkanlarını da ziyaret etti.

Kaynak: İHA