Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Camilerde hazırlıklarımızı tamamladık

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden ibadete açılacak camilerde cemaatin sağlığı için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Dezenfeksiyon çalışmalarının yanında 31 ilçedeki camilerde tek kullanımlık 300 bin seccade ile maske dağıtımı gerçekleştireceklerini belirten Başkan Altay, "Vatandaşlarımız kurallara uyarsa inşallah camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalmayız. Rabbim böyle ağır imtihanlardan memleketimizi korusun" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak Konya'daki camilerin dezenfeksiyonunu yaparak cemaatin sağlığı için gerekli tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, camilere hasret kaldıklarını ifade ederek, vatandaşların korunma tedbirlerine uymasıyla camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalınmayacağını söyledi. Koronavirüs sürecinde düzenli olarak Konya genelindeki tüm camilerin dezenfeksiyonlarını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Farklı zamanlardan geçiyoruz. Bizim için camilere hasret devam ediyor. Bugüne kadar camilerimizin dezenfeksiyonunu düzenli olarak yerine getirmiştik. Bundan sonra da gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımıza 31 ilçemizin tamamında tek kullanımlık seccade vermek için 300 bin seccade temini gerçekleştirdik. Camilerimizin girişlerinde; maske, eldiven ve seccadeleri cemaatimizin kullanımına sunacağız. Vatandaşlarımız kurallara uyarsa, gerekli tedbirleri alırsa inşallah camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalmayız. Bunun çok bir ağır imtihan olduğunu hepimiz gördük. Rabbim böyle ağır imtihanlardan memleketimizi korusun. Bu belayı bir an önce şehrimizden, ülkemizden ve tüm dünyadan uzaklaştırsın" diye konuştu.

CAMİLERDE TEDBİRLER ALINIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs kapsamında merkezde 995 cami ile 28 ilçedeki 496 caminin dezenfeksiyonunu yaparken camilerde tek kullanımlık seccade dağıtımının yanında maske dağıtımı da yapacak. Camilerde cemaatin kullanabilmesi için el dezenfektan stantlarının yanında kapı önlerine maske ve eldiven gibi atıklar için tıbbi atık konteynerleri yerleştirilecek.

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Kaynak: DHA