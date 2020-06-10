Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldiği Beyşehir Eşrefoğlu Bedesteni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kaynağı ile restorasyon çalışması yapılacak İçerişehir'de incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki tarihi miraslara sahip çıkarak, gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir'de Kubadabad Sarayı, İçerişehir ve Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni'nde incelemelerde bulundu.

"Beyşehir'e gelenler kültür varlıklarının ayakta olduğunu görecek"

Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında tüm kültür varlıklarını ortaya çıkarmak ve ihya etmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu, ecdadın bize yüklediği bir sorumluluk. 1071'den itibaren Anadolu topraklarında inşa edilen tüm kültür varlığını projelendirip ayağa kaldırmakla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni'nde çalışmalarda artık sona gelindi. İnşallah 1 ay içinde tamamlanıp hizmete açılmış olacak. Eşrefoğlu ve Beyşehir Konya'nın turizmi açısından önemli yeni bir destinasyon oluşturacak. Burada üst sokağın sokak sağlıklaştırması ile ilgili süreci de bugün başlatmış oluyoruz. İnşallah en kısa sürede süreçler tamamlanacak ve Eşrefoğlu'na, Beyşehir'e gelenler kültür varlıklarının ayakta olduğunu görecekler. Beyşehir'in kalbinde Eşrefoğlu Camii, merkezinde İçerişehir'deki tüm restorasyon çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Yaklaşık 8 milyon liralık kaynak oluşturuldu"

Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beyşehir Belediyesinin yaptığı protokolle İçerişehir'deki restorasyon çalışmalarına harcanmak üzere 7 milyon 900 bin liralık bir kaynak oluşturulduğunu belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve Beyşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Uygulamayı Büyükşehir olarak biz gerçekleştiriyoruz. İnşallah her kuruş buradaki kültür varlıklarının ortaya çıkmasını ve gelen turistlerin buradan daha fazla keyif almasını sağlayacak. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da "Beyşehir'e çivi çakanları takdirle andık. Bizim için her zaman çok değerli oldular. Öyle de olmaya devam edecek" diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Başkan Altay, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın Beyşehir Gölü kıyısına yaptırdığı yazlık sarayı Kubadabad'daki restorasyon ve konservasyon çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kaynak: İHA