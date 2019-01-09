Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görevde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kar temizleme çalışmalarının koordine edildiği Büyükşehir Belediyesi Yol İzleme ve Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin çeşitli yerlerinde yapılan kar temizleme çalışmalarının koordine edildiği Büyükşehir Belediyesi Yol İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak sahada kar temizleme çalışması yapan ekiplerle telsiz görüşmesi yapan Başkan Altay, yoğun gayretlerinden dolayı bütün personele teşekkür etti. Başkan Altay, "Şehrimize çok güzel kar yağışı oldu. Bunun getirdiği zorluklar da var. Çok yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmaları yürütüyoruz. Merkezde ve 28 ilçemizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Merkezde 25 noktada Acil Müdahale Ekiplerimizle birlikte kar temizleme çalışması yürütülüyor. Özellikle ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, hastaneler ve okullar gibi öncelikli yerlerimizi açık tutmaya çalışıyoruz. Merkezin dışındaki 28 ilçemizdeki 7 bölgede de arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

"Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bin 900 personel ve 400 araçla tüm ilçelerde 24 saat boyunca çalıştıklarını kaydeden Altay, "Herhangi bir olumsuzluk olmaması için de arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Personelimiz şehir meydanı ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu kaldırımların temizliği konusunda da yoğun bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Kar lastiği olmadan vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları, özellikle şehirlerarası ve ilçeler arası yolculuk yapacaklarsa çekme halatı ve takoz bulundurmaları önem taşıyor. Esnaflarımızdan da kaldırım temizliği konusunda biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Böylece şehrimizi çok daha kolay temizleyebiliriz" dedi.

Sokak hayvanları için Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak yiyecek konusunda ciddi çalımalar yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, vatandaşlardan sokak hayvanlarına yiyecek bırakmaları konusunda da destek istedi. Başkan Altay, "Kar berekettir, güzelliktir. Hem çiftçilerimiz hem de halkımız için sevindirici bir durum" diyerek sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA