Konya CHP İl Başkanı Barış Bektaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Konya CHP İl Başkanı kim? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya devam ediliyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BARIŞ BEKTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

44 yaşında olan Barış Bektaş 27.11.1976 yılında Seydişehir’de doğdu. İlkokulu Ortakaraören kasabasında, ortaokul ve liseyi Meram Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını 22.23.24. dönem CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın yanında yaptı. Askerliğini Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Askeri Hakimlik yaparak tamamladı. 2002 yılında Konya Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Kurucu üyesi olduğu Demokrat Hukukçular Derneği yöneticiliği ve hemşehri derneği başkanlığı yaptı. 2 dönem Selçuklu İlçe Başkanlığı, 35.Olağan Kurultay’da Tüzük Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

13 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçildi.

Evli ve üç erkek çocuk babası olup, Konya’da serbest avukat olarak çalışmaktadır.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Merkezi, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında taciz iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. Bektaş tarafından tacize uğradığını iddia eden B.İ'nin genel merkeze bir şikayet mektubu gönderdiği öğrenildi. Barış Bektaş ise hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak, İ.E hakkında şikayetçi olacağını belirtti.