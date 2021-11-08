Konya depreminde yaralı var mı 8 Kasım 2021? Konya depreminde hasar tespit edildi mi 8 Kasım 2021? Son dakika haberine göre Konya'da deprem meydana geldi. AFAD, deprem büyüklüğünün 5.1 olduğunu açıkladı. Peki, Konya depreminde yaralı var mı 8 Kasım 2021? Konya depreminde hasar tespit edildi mi 8 Kasım 2021? İşte detaylar...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, çevre illerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Konya depreminde yaralı var mı 8 Kasım 2021? Konya depreminde hasar tespit edildi mi 8 Kasım 2021? İşte detaylar... KONYA DEPREMİNDE YARALI VAR MI 8 KASIM 2021? KONYA DEPREMİNDE HASAR TESPİT EDİLDİ Mİ 8 KASIM 2021? Deprem olaylarına alışık olmayan Konya ilinde, saat 20:43 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokağa akın ederken, AFAD, Konya'daki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı konyaafad