Konya Emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Konya Emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konya merkezde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak tütün, tütün ürünleri ve gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 4 iş yeri, 2 ev ve 1 araçta arama yaptı.

Yüzlerce gümrük kaçağı elektronik cihaz ve tütün ürünü ele geçirildi

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 adet cep telefonu, 73 adet akıllı saat, 182 adet telefon aksesuarı, karton kutular içerisindeki plastik kovalarda 753 paket nargile tütünü, 50 kilogram tütün, 345 paket doldurulmuş sigara, 11 bin 800 adet boş makaron ve 15 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, devleti vergi kayıplarına uğratan ve halkın sağlığını hiçe sayan kaçakçılara yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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