Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in görev değişikliğine gidilerek Konya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1966 Yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğan 55 yaşındaki Engin Dinç, Erzurum nüfusuna kayıtlıdır.

İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirilmiş, 25 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan kararname ile Eskişehir Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.