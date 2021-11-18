Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Konya Kağıt halka açılıyor. SPK, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzına izin verildi. Halka arz işleminin ne zaman olacağı ve hisse fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, Konya Kağıt halka arz ne zaman? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu ve diğer detaylar...

KONYA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bilgi birikimiyle sektörün öncü kuruluşları arasında yer alan Konya Kağıt A.Ş.'ın 32 senelik geçmişi bulunuyor. Kuruluş 18-19 Kasım tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor.

KONYA KAĞIT HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE HALKA ARZ KODU

Bera Holding’in bağlı ortaklığı bulunan Konya Kağıt, Borsa İstanbul’da BERA kodu ile işlem görecek. Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile halka arzı gerçekleştirilecek. Halka arz oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Konya Kağıt'ın halka arz işleminde, şirketin mevcut ortaklarından halka açık Bera Holding'e ait 26.000.000 adet 1 TL nominal bedelli (B) grubu paylar satışa konu edilecek. 130 milyon lira sermayesi olan Konya Kağıt'ın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 6,95 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulmuş olacak.

Konya Kağıt AŞ Halk Yatırım AŞ liderliğinde güçlü bir konsorsiyum aracılığı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz olacak. Halka arz büyüklük oranı ise 180,7 milyon TL olacak. Ayrıca Borsa İstanbul’da ise KONKA kodu ile işlem görecek.