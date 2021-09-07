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Konya KYK yurt fiyatları 2021 | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?

YKS'ye girerek ilk defa üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları başladı. Bununla birlikte KYK yurtlarına dair çeşitli sorular gündeme geldi. Öğrenci adaylar illere göre KYK yurt fiyatlarını merak ediyor. Haberimizde "Konya KYK yurt fiyatları 2021 | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?" konu başlıklarına yer verdik.

Konya KYK yurt fiyatları 2021 | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?

KYK  yurt başvuruları ve ücretleri, yüz yüze eğitim yılına başlanmadan önce merak edilen konular arasında yerini aldı. Yurt başvurularının ne zaman e-Devlet üzerinden yapılacağını merak eden öğrenciler, şu günlerde arama motorlarında "Konya KYK yurt fiyatları 2021 | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Konya KYK yurt ücretleri 2021 | KYK Yurt ücretleri ne kadar 2021?

KONYA KYK YURT FİYATLARI 2021 | KYK YURT FİYATLARI NE KADAR 2021?

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt vardır. Yurt fiyatları 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru yükselişe geçmektedir.  Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Tipi                                      KYK Yurt Ücreti | Depozito Ücreti

1. Tip KYK Yurtları230314
2. Tip KYK Yurtları250342
3. Tip KYK Yurtları290396
4. Tip KYK Yurtları325444
5. Tip KYK Yurtları360492
6.Tip KYK Yurtları390533
Kıbrıs KYK Yurtları500683

 

Konya KYK yurt ücretleri 2021 | KYK Yurt ücretleri ne kadar 2021?

KONYA'DA BULUNAN KYK YURTLARI 2021

Fahrünnisa Hatun Kyk Kız Öğrenci Yurdu

Ereğli Kyk Kız Öğrenci Yurdu

Konya Kimya Hatun Kyk Kız Öğrenci Yurdu

Ali Ulvi Kurucu Kyk Erkek Öğrenci Yurdu

Konya Şemsi Tebrizi Kyk Kız Öğrenci Yurdu

Kadınhanı Ali Fatma Sündüs Kyk Kız Erkek Yurdu

Beyhekim Kyk Kız Öğrenci Yurdu

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kyk Erkek Öğrenci Yurdu

25. Şube İdeal Erkek Öğrenci Yurdu

Konya KYK yurt ücretleri 2021 | KYK Yurt ücretleri ne kadar 2021?

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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