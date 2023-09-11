Konya Lisesi konferans ve spor salonu hizmete açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Konya Lisesi bahçesinde yapımını tamamladığı konferans ve spor salonu, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde hizmete açıldı. Salonda öğrencilerle birlikte basketbol oynayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Okulumuza böyle güzel bir salon kazandırdık. Hem spor salonu hem de konferans salonu çok güzel oldu. Eski binayı kapatan kötü görüntü de ortadan kalkmış oldu" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Konya Lisesi'ne kazandırılan konferans ve spor salonu, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının ilk gününde hizmet vermeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katıldığı açılış programında kendisinin de 1991 yılında Konya Lisesi'nden mezun olduğunu hatırlattı. Okulun öne çıktığı branşlardan birisinin basketbol olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, "Okulumuza böyle güzel bir salon kazandırdık. Hem spor salonu hem de konferans salonu çok güzel oldu. Eski binayı kapatan kötü görüntü de ortadan kalkmış oldu. İyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum. Bütün okullarımızın eksiklerini tamamlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin geleceği sizlerin ellerinde şekillenecek. Size ne kadar çok imkan sunarsak, sizin bedensel ve zihinsel gelişiminizi ne kadar sağlayabilirsek büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bu yılda böyle güzel bir salonu açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. İnşallah sizler şehrimiz için ülkemiz için bizden çok daha üst görevler alacaksınız. Şehrimize hizmet etmeyi ihmal etmeyin. Sizlere hayat boyu başarılar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, "Büyükşehir Belediye'miz bizim tüm faaliyetlerimizde gerçekten çok fazla destek oluyor. Fiziki anlamda okullar, spor salonları ve tadilatlar yaparak bizlere büyük destek oluyor. Yine yaptığımız projelerde de sağ olsun başkanımız bize gerçekten çok destek oluyor. Konya belediyeciliği bu yönüyle Türkiye'ye örnek bir belediyecilik. Yaptıkları bu hizmetler de tabii ki bakanlığımızın hizmetleriyle birleşince Konya'da eğitimde bir lüks ve üstünlük oluşturuyor. Bu tesisin sizlere, hepimize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından Başkan Altay, okula kazandırılan yeni salonda Konya Lisesi Basketbol Takımı ile basketbol oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)