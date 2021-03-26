Konya Meram Nüfusu 2020 - 2021 |  Meram İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Meram Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Meram nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Meram Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Meram ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,894 (km²) si Meram ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Meram nüfusu 344 bin 549 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Meram İlçe Nüfusu Kaçtır?

344 bin 549 kişidir.

Meram İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,486214 Enlem : 32,486214

Meram İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Meram ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Meram ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Meram ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020