Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Olağan Genel Kurulu öncesi Ramazan Erkoyuncu adaylığını ortaya koyduğunu söylemişti. Adaylık ardından geçtiğimiz gün Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Pankobirlik Genel Kurul'u gerçekleştirildi. Oy sayımı sonucu Ramazan Erkoyuncu'nun Pankobirlik'in başkanı seçilmesinin ardından "Konya Pankobirlik Başkanı Ramazan Erkoyuncu kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları da beraberinde geldi. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

KONYA PANKOBİRLİK BAŞKANI RAMAZAN ERKOYUNCU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ramazan Erkoyuncu, 1958 yılında Konya’nın Çumra ilçesi Türkmencamili köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan Erkoyuncu, lise eğitimine yine Konya'da yer alan Meram Ticaret Meslek Lisesinde devam etti. 1992 yılına kadar Çumra’da manifaturacılık ve çiftçilik alanında faaliyet gösterdi. 1992-2002 yılları arasında Karaman’da traktör ana bayiliği yaptı. 1998-2005 yıllarında Çumra’da hububat bakliyat işi yaptı, 2003 yılında ise Konya’da inşaat ve müteahhitlik yapmaya başladı.

1999 yılında Çumra Şeker Fabrikası’nın kuruluş aşamaları içerisinde olan Erkoyuncu, Çumra Şeker Fabrikası’nın kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2004-2009 yılları arasında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin iştiraki olan Şekersüt Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, kurumu sektörde pazar payında birinci olarak 2009 yılına kadar getirmiştir. Bu yönetimi esnasında Ulusal Süt konseyinde aktif rol oynamıştır.Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin en önemli ve ilk hayvancılık yatırımlarından olan Şekersüt Çiftliğini kurmuştur. 2007-2011 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Bu süreler içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek, federasyon ve kooperatiflerde yer almıştır. 2017 yılında Küçükbaş hayvancılık ile ilgili yatırımlar yapan Ramazan Erkoyuncu ata mesleği olan çiftçilik çalışmalarına devam etmektedir. Aktif olarak Çiftçilik, hayvancılık, inşaat ve müteahhitlik yapmaktadır. Ramazan Erkoyuncu evli, 3 çocuk babasıdır.